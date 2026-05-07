Republicanos aceleran su estrategia para eliminar distritos de mayoría negra en el sur

Alejandra Clements

Washington, 7 may (EFE).- El partido republicano acelera su estrategia para rediseñar los mapas electorales en los estados del sur de Estados Unidos y eliminar los distritos que cuentan con mayoría de población negra de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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El Tribunal Supremo desactivó la semana pasada una parte fundamental de la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las grandes conquistas en los derechos civiles del país que protegía el voto de las minorías, al anular el mapa electoral de Luisiana con el argumento de que su diseño se basó excesivamente en criterios de igualdad racial.

La sentencia es de una enorme trascendencia porque no solo afecta a la esencia igualitaria que sostiene el espíritu de la Constitución estadounidense sino que cambia las reglas del juego electoral que se han aplicado durante las últimas seis décadas e incide de manera directa en las próximas elecciones legislativas, en las que Donald Trump se juega su mayoría favorable en el Congreso.

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El fallo representa un balón de oxígeno para las aspiraciones republicanas que ven aumentar sus posibilidades de representación en el Congreso el próximo noviembre hasta en una veintena de escaños en un momento en que las encuestas reflejaban tanto su debilidad como el empuje demócrata entre los votantes.

Y los republicanos, impulsados por el presidente Donald Trump, no han perdido el tiempo en activar contrarreloj los cambios en los mapas electorales de algunos estados del sur que puedan beneficiarles en las urnas dentro de seis meses, en una suerte de apresurado "gerrymandering racial".

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Luisiana, uno de los estados con el porcentaje más alto de población afroamericana (un 33%), estaba dividido en seis distritos electorales y, a partir de ahora, solo uno será mayoritariamente negro.

El gobernador republicano Jeff Landry firmó una orden ejecutiva para posponer las primarias al Congreso de Luisiana que estaban previstas para el 16 de mayo y que se retrasarán hasta julio para dar tiempo a los legisladores a modificar el nuevo escenario territorial que favorece sus intereses.

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En Tennessee se vota este jueves el nuevo mapa de distritos electorales en una sesión en el Capitolio estatal, ante el que se han concentrado manifestantes en contra de la medida.

Alabama y Misisipi también preparan sesiones extraordinarias para rediseñar sus nuevos mapas y en Carolina del Sur los legisladores republicanos han iniciado los pasos para modificarlos.

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El único estado sureño republicano que ha descartado cambiar los distritos para las elecciones de noviembre es Georgia, cuyo gobernador Brian Kemp ha declarado a la prensa que la decisión del Supremo llega tarde, pero no descarta cambios para 2028.

Otros cuatro estados del sur, Texas, Florida, Misuri y Carolina del Norte, ya han modificado en los últimos meses sus distritos electorales a petición de Trump en un claro intento de favorecer los intereses republicanos para los comicios de medio mandato.

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El nuevo mapa electoral del sur de Estados Unidos que resultará de estas modificaciones representa una reescritura de una parte fundamental de la historia de los derechos civiles de este país y una reversión de una de las mayores conquistas políticas y sociales contemporáneas.

La Ley del Derecho al Voto de 1965 fue firmada por el presidente Lyndon B. Johnson el 6 de agosto en la Casa Blanca y tenía como objetivo principal eliminar las barreras legales, como pruebas de alfabetización o impuestos al voto, que impedían a los afroamericanos ejercer el sufragio recogido en la 15ª Enmienda de la Constitución.

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Martin Luther King Jr. fue uno de los promotores del movimiento social que precipitó, con su presión ciudadana y moral sobre el Congreso, la aprobación de la ley.

Ahora, sesenta años después, y tras la decisión del Supremo que ha precipitado los movimientos republicanos en los estados del sur, la Cámara de Representantes corre el riesgo de no reflejar de manera fiel a los ciudadanos de Estados Unidos y su diversidad. EFE

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