PSOE de Tenerife acusa a Clavijo y Dávila de "alimentar el miedo" ante la llegada del 'MV Hondius a la isla

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha acusado este jueves al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a Coalición Canaria (CC) de "alimentar el miedo, la confrontación y el rechazo social" ante la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado formalmente la colaboración de España y de Canarias para gestionar la situación bajo estrictos protocolos sanitarios internacionales.

Raya considera en una nota "profundamente irresponsable" que dirigentes de Coalición Canaria hayan impulsado un discurso político basado "más en la alarma y en el cálculo partidista que en la serenidad, la evidencia científica y la humanidad".

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"La OMS ha sido clarísima. Estamos ante una actuación basada en el Reglamento Sanitario Internacional, coordinada con expertos epidemiológicos y sustentada en un enfoque riguroso de salud pública. Lo que no puede hacer un gobierno serio es convertir una crisis humanitaria en una campaña de miedo", afirmó.

La dirigente socialista recordó que el propio director general de la OMS ha remitido una comunicación oficial al Gobierno de España defendiendo el desembarco controlado de pasajeros y tripulación "por razones epidemiológicas y humanitarias", señalando además que mantener a las personas confinadas a bordo incrementa riesgos médicos y psicológicos.

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"Canarias está en el mundo. Somos un territorio que ha reclamado solidaridad internacional en momentos muy difíciles y no podemos proyectar ahora una imagen de rechazo, insolidaridad o histeria institucional ante personas que necesitan atención médica y protocolos sanitarios adecuados", señaló.

Tamara Raya también defendió que el puerto de Granadilla reúne precisamente las condiciones logísticas y operativas necesarias para desarrollar una actuación controlada, segura y con las máximas garantías sanitarias.

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"Lo responsable no es alimentar bulos ni enfrentar a la población con personas enfermas o potencialmente expuestas. Lo responsable es seguir el criterio de los expertos, colaborar con las autoridades sanitarias internacionales y actuar con serenidad", añadió.

La secretaria general del PSOE de Tenerife lamentó además que Coalición Canaria haya intentado presentar esta situación como "una imposición política del Estado", cuando el propio ministro Ángel Víctor Torres ha explicado públicamente que la decisión responde a una comunicación oficial y vinculante de la OMS ante la incapacidad de Cabo Verde para gestionar la emergencia sanitaria.

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"Hay momentos en los que un dirigente demuestra si está pensando en proteger a la ciudadanía o en explotar políticamente el miedo. Y desgraciadamente Coalición Canaria ha elegido el camino de la confrontación", concluyó Tamara Raya.