Jay Wheeler presentará su nuevo disco en un concierto en Puerto Rico el 29 de mayo

San Juan, 7 may (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler presentará el 29 de mayo su nuevo disco, 'La Voz Favorita', en un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, informaron este jueves sus representantes.

"Es un evento único, muy grande", aseguró Wheeler en un vídeo en su cuenta de Instagram.

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En el evento, además de la presentación musical, Wheeler incluirá un episodio de su pódcast RandomChat y un segmento de comedia stand up que se retransmitirá en vivo a través de la plataforma en directo Kick.

También habrá un segmento especial de la popular serie Cooking with the Wheelers, junto con su esposa, Zhamira Zambrano.

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Tras el éxito del sencillo principal "De Lejitos", que debutó en el Top 3 del ránking global de YouTube y alcanzó el puesto No. 1 en Spotify España y Apple Music en San Juan, Jay Wheeler entra en una nueva etapa de su carrera.

Con 'La Voz Favorita' continúa explorando nuevas formas de conectar con su audiencia, marcando una evolución en la relación entre artista y fan.

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Las entradas para la fiesta de lanzamiento de 'La Voz Favorita' ya están a la venta en la página https://www.ticketera.com/events/detail/jay-wheeler-mundo-rueditas-live. EFE