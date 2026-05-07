Ghana pide a la UA que analice los actos xenófobos contra africanos en Sudáfrica

Nairobi, 7 may (EFE).- El Gobierno de Ghana informó este jueves de que ha pedido que la próxima reunión semestral de la Unión Africana (UA) aborde la cuestión de "los ataques xenófobos" contra migrantes africanos en Sudáfrica y que la organización panafricana envíe a ese país una "misión de investigación" para esclarecer este tema.

En una carta dirigida a la UA, el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, propuso "que se incluya en el orden del día de la Octava Reunión de Coordinación Semestral de la Unión Africana, prevista entre los días 24 y 27 de junio en El Alamein (Egipto), como cuestión de interés continental urgente el tema de los ataques xenófobos" en Sudáfrica.

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Ablakwa pidió también que se mande una "misión de investigación que examine las causas subyacentes de la violencia xenófoba en Sudáfrica y recomiende a la Unión Africana las medidas correctivas adecuadas".

Ghana reconoce la soberanía de Sudáfrica y su responsabilidad de proteger a todas las personas en su territorio, pero "la persecución de ciudadanos de países africanos supone un atentando contra los principios compartidos de solidaridad africana, hermandad y unidad continental a los que se han comprometido todos los Estados miembros", señaló la misiva.

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Después de la viralización de vídeos en medios de comunicación y redes sociales en las que se muestran ataques y manifestaciones caracterizadas por retórica xenófoba y discursos de odio en las calles sudafricanas, Ghana, Nigeria y Guinea-Bisáu convocaron en los últimos días a los embajadores sudafricanos en sus países.

Asimismo, otros gobiernos como los de Kenia, Malaui o Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos residentes en Sudáfrica, y Nigeria informó el pasado domingo de que al menos 130 nigerianos solicitaron ser repatriados.

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En este contexto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, condenó la pasada semana todo tipo de acciones xenófobas y subrayó que las "legítimas preocupaciones" sobre la migración irregular no pueden generar "prejuicios" contra otros ciudadanos africanos.

Sin embargo, el portavoz de la Presidencia sudafricana, Vincent Magwenya, rechazó este miércoles "la descripción generalizada de que todos los sudafricanos son xenófobos", una "etiqueta simplista" que puede "difamar injustamente al país".

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Magwenya pedió a los países de origen de los migrantes que resuelvan los problemas que los empujan a irse.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

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Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia. EFE

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