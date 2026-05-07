El Tour modifica la segunda etapa por una zona afectada por la peste porcina africana

Barcelona (España), 7 may (EFE).- La organización del Tour de Francia ha aceptado la petición de la Generalitat (Gobierno regional) de Cataluña de modificar el trazado de la segunda etapa de la ronda para evitar su paso por Collserola, zona restringida por un brote de peste porcina africana, y garantizar la presencia de público en todo el recorrido.

En concreto, a la altura del kilómetro 123, los ciclistas dejarán Molins de Rei y continuarán por la N-340 hasta la plaza Espanya sin pasar por Collserola, lo que supondrá reducir en unos 16 kilómetros la etapa, de los 182,4 kilómetros iniciales a los 168,4 definitivos.

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Con el nuevo trazado, la carrera amplía su paso por Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, y también pasará por L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat.

El Ejecutivo catalán ha defendido que "no es la primera vez que se cambia un tramo de trazado a causa de una crisis sanitaria" y ha recordado que el año pasado se modificó un tramo en Francia por un brote de dermatosis nodular contagiosa.

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"La peste porcina africana es una enfermedad vírica grave que afecta al cerdo doméstico y al jabalí y que se caracteriza por una elevada virulencia, una difusión rápida y una mortalidad elevada. Aunque la enfermedad no es transmisible a las personas, sus repercusiones económicas y comerciales obligan a adoptar medidas de control estrictas, tal y como marca la ley europea", ha explicado el Govern en un comunicado.

En total, el Grand Départ Barcelona 2026 contará con tres etapas que se llevarán a cabo en Cataluña, con salida por primera vez en la historia en Barcelona.

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La primera etapa tendrá lugar el próximo 4 de julio, con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros en la capital catalana.

El 5 de julio, la competición continuará con una jornada entre Tarragona y Barcelona y con el fin de etapa con el ascenso al castillo de Montjuïc. El 6 de julio, la tercera etapa saldrá desde Granollers hasta llegar a la localidad francesa de Les Angles. EFE

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