El presidente de Panamá anuncia rebaja de las tensiones con China por detención de buques

Ciudad de Panamá, 7 may (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que las tensiones con China a raíz de la creciente detención de buques de bandera panameña en sus puertos, comenzaron a disminuir, a la vez que anunció un posible diálogo con las autoridades del gigante asiático.

"Recientemente hemos enfrentado el aumento de detenciones de buques de nuestra bandera en los puertos de la República Popular China. Gracias a Dios y al raciocinio, esa tensión que escaló fuertemente ha comenzado a disminuir y los mensajes, por tenues que sean, de avenirnos a conversaciones respecto de lo que ellos deseen plantearle a la República de Panamá, yo las considero como positivas", declaró Mulino.

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El presidente panameño dio esas palabras durante una intervención en la inauguración de la Convención Marítima de las Américas, que se celebra esta semana en Ciudad de Panamá con la presencia de autoridades marítimas de distintos países así como grandes grupos empresariales.

Panamá posee una de las marinas mercantes más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas de registro bruto de acuerdo con datos oficiales.

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China intensificó en los últimos meses las retenciones de buques con bandera panameña coincidiendo con la salida forzada del conglomerado chino CK Hutchison, a raíz de un fallo inapelable de la Corte Suprema de Panamá , de dos puertos situados cerca del Canal interoceánico.

Estas retenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas o inspecciones adicionales por parte de las autoridades portuarias chinas.

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La semana pasada, Mulino detalló que el Gobierno chino reconoció que la polémica en torno a los dos puertos debe resolverse ante tribunales internacionales y no como un conflicto diplomático entre países.

CK Hutchison y su filial en Panamá, Panama Ports Company (PPC), interpuso un arbitraje contra el Estado panameño por más de 2.000 millones de dólares.

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El mandatario panameño señaló este jueves, al ser preguntado por la prensa, que "algo" han disminuido las detenciones de los buques panameños en China, al tiempo que anunció una reunión pendiente a confirmar en el país asiático entre autoridades de ambos gobiernos.

"Algo, pero lo importante son los mensajes recibidos de que estas cosas hay que resolverlas donde hay que resolverlas, no a través de tensiones en los puertos y afectando a nuestros buques mercantes. Así que yo abogo por eso y ojalá podamos tener la confirmación de una entrevista en China para que viajen técnicos nuestros a China a conversar esto como hay que hablar las cosas", se limitó a contestar.

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La actual desescalada de las tensiones, sostuvo el presidente panameño, es un "gran paso", pues "es conocido el apoyo de diversos países para Panamá en este aspecto, pues tenemos el registro de naves más grande del mundo y hay un estado de derecho soberano detrás de esas banderas". EFE

(foto)

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