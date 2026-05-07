Celebra el Día de las madres con Samsung y sus ofertas especiales

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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026

Aprovecha el 20% descuento para sorprender a mamá con lo mejor en tecnología móvil

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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Día de las madres suele disfrutarse a partir de momentos simples, como un desayuno en casa, una salida especial o una reunión familiar. Son instantes que pasan rápido, entre conversaciones, risas y fotos que surgen casi sin pensarlo, pero que después se quieren conservar.

En medio de esa celebración, el teléfono se vuelve parte natural del momento, ya que permite capturar una imagen, guardarla como se recuerda y compartirla al instante con quienes están cerca o a distancia.

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Para celebrar a mamá, Samsung ofrece 20% de descuento y hasta 24 meses sin intereses en equipos dentro de su campaña "Días para celebrar a mamá", como Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ y Galaxy S25 FE, con oferta disponible del 4 al 10 de mayo en samsung.com/mx y Samsung Shop App.

Tecnología para capturar cada momento

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Si lo que mamá desea es la mejor experiencia en fotografía, el Galaxy S26 Ultra incorpora una cámara de 200 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 5x y calidad óptica de hasta 10x, lo que permite registrar cada detalle con precisión y lograr imágenes de alta calidad en cada toma.

Por otro lado, en una reunión no siempre todo queda como se espera en una foto o un video, puede aparecer algo en el fondo, faltar un detalle o el ruido del entorno distraer. Con Photo Assist en Galaxy S26+, mamá puede hacer ajustes en ese mismo momento, ya sea eliminando elementos, completando partes de la imagen o adaptando detalles para que el resultado sea lo que ella desee.

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Cuando se trata de video, el Galaxy S25 FE también puede mejorar la experiencia sin complicaciones. Herramientas como Audio Eraser ayudan a reducir ruidos como el viento o el sonido de fondo, mientras que Auto Trim selecciona automáticamente los mejores momentos cuando hay varios clips, para que mamá pueda compartir fácilmente un resumen sin tener que editar nada.

Ayuda personalizada

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En cualquier momento del día, a mamá pueden surgirle pequeñas dudas, como una receta, la búsqueda de un lugar especial o simplemente la necesidad de resolver algo rápido sin interrumpir lo que está haciendo.

En esos casos, herramientas como Bixby, presente tanto en la serie Galaxy S26 como en Galaxy S25 FE, pueden ayudar de forma inmediata con comandos simples, ya sea para resolver una duda o encontrar información al instante, sin distraerse de lo que realmente importa.

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¿Buscas más opciones? Ingresa a www.samsung.com/mx/offer/mothers-day-gift-ideas/ para encontrar el regalo tecnológico perfecto para mamá este 10 de mayo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975275/Mother_s_Day.jpg

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FUENTE Samsung Mexico