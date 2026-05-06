The Rolling Stones presentan dos nuevos temas, adelanto de su último álbum, 'Foreign Tongues'

The Rolling Stones acaban de presentar 'In The Stars' y 'Rough and Twisted', dos nuevos sencillos disponibles en streaming que suponen el adelanto de su último álbum, 'Foreign Tongues', que se lanzará el próximo 10 de julio.

"¡La noticia que todos esperaban! El nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, 'Foreign Tongues', se lanzará el 10 de julio y ya se puede reservar en varios formatos a través del enlace en la biografía", anuncia el grupo en sus redes sociales.

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Como ellos mismos detallan, "'Foreign Tongues' captura el sonido de The Rolling Stones que tanto gusta: con raíces en el blues, el country, el rock y la composición clásica de los Stones".

Entre otras colaboraciones, el disco cuenta con la participación de Paul McCartney, Robert Smith (líder de The Cure) o Chad Smith (de Red Hot Chili Peppers), entre otros músicos. Además, cuenta con alguna toma del batería del grupo Charlie Watts, fallecido en 2021.

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En cuanto al sencillo 'In The Stars' ya está disponible en streaming mientras que el pasado mes de abril se lanzó un vinilo de edición limitada con el tema 'Rough and Twisted', bajo su seudónimo 'The Cockroaches', una canción que ha sido publicada ahora en formato digital junto a 'In the Stars'.

Este anuncio ha estado precedido por una campaña en redes sociales ya que, el pasado sábado, el grupo desveló el título del disco. En cualquier caso, la banda no ha precisado si este lanzamiento irá acompañado de una gira.

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