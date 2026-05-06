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Tabilo elimina a Carreño y se cita con Francisco Cerúndolo en segunda ronda

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Roma, 6 may (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo eliminó con solvencia al español Pablo Carreño (6-2 y 6-1) y, en un encuentro interrumpido varias veces por la lluvia, avanzó hacia la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, donde se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo.

El sudamericano se mostró muy superior al español de 34 años y no encontró excesiva resistencia del español de 34 años que había accedido al cuadro principal tras ganar en primera instancia al estadounidense Martin Damm Jr. (6-3 y 6-3) y después sin necesidad de disputar su partido previo, tras la retirada del suizo Stan Wawrinka antes de que comenzara el duelo programado el pasado martes.

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El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no pudo prolongar su participación en el torneo del Foro Itálico, que arrancó este miércoles con el cuadro principal, y se despidió en su de la capital italiana el mismo día en que lo hizo su compatriota Jaume Munar, que también perdió su partido.

El encuentro se vio afectado por una interrupción de más de una hora. Tabilo, nacido en Toronto (Canadá) y número 35 del ránking, ganó así su primer partido en el torneo y se enfrentará en segunda ronda al argentino Francisco Cerúndolo. EFE

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