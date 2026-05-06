La tecnológica Econocom obtiene la medalla Platino de EcoVadis en criterios ESG

Econocom ha obtenido la Medalla de Platino de EcoVadis, una de las principales plataformas internacionales de evaluación de criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), lo que sitúa a la compañía tecnológica entre el 1% de las más de 150.000 empresas analizadas por esta entidad en todo el mundo.

La empresa ha alcanzado una puntuación de 88 sobre 100 en la evaluación de 2025, mejorando en doce puntos respecto al año anterior, en un análisis en el que EcoVadis tiene en cuenta aspectos relacionados con el impacto medioambiental, las políticas sociales y de derechos humanos, la ética empresarial y las compras sostenibles.

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Según los resultados publicados, Econocom ha obtenido 89 puntos en Medioambiente y en Social y Derechos Humanos, además de 86 puntos en Ética y Compras Sostenibles. La compañía había recibido la calificación Oro en 2024 y se había marcado como objetivo alcanzar el nivel Platino antes de 2028, por lo que la certificación llega dos años antes de esa previsión.

"Recibir la Medalla de Platino de parte de EcoVadis es motivo de orgullo para el Grupo Econocom. Se trata de un reconocimiento a un compromiso a largo plazo impulsado por todos nuestros empleados para integrar plenamente los aspectos medioambientales, sociales y éticos en el corazón de nuestro modelo de negocio", ha señalado Angel Benguigui, CEO de Econocom, incidiendo en la convicción de la empresa de "hacer de la sostenibilidad un motor tangible de valor para nuestros clientes, socios y stakeholders".

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Por su parte, Véronique di Benedetto, vicepresidenta de Econocom Francia y responsable de ESG e Impacto, ha añadido que esta distinción "forma parte de una trayectoria a largo plazo, fiel al ADN de Econocom desde 1973".

"Esto refleja un compromiso colectivo impulsado por todos nuestros equipos, a quienes quiero agradecer su implicación, en torno a prioridades clave: digital responsable y economía circular, inclusión y diversidad, reducción de nuestra huella medioambiental, compromiso social y gobernanza responsable", ha apostillado.

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El grupo concluye que estos criterios forman parte de su estrategia corporativa 'One Econocom' y destaca iniciativas vinculadas a la transformación digital responsable, la economía circular, la reducción de emisiones y las políticas de inclusión y diversidad. Además de la evaluación de EcoVadis, Econocom obtuvo en 2024 la validación de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) para sus objetivos de descarbonización.