CONACEE apuesta por los CEE ante la evolución "limitada" de la empleabilidad de personas con discapacidad

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha alertado de que la evolución del empleo de las personas con discapacidad "sigue siendo muy limitada" por lo que aboga por el papel de los Centros Especiales de Empleo (CEE) para alcanzar una inclusión laboral efectiva.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de empleo de las personas con discapacidad ha pasado del 26,8% en 2021 al 28,9% en 2024. Esta cifra supone un incremento de apenas dos puntos en cuatro años, con un crecimiento medio interanual de siete décimas (con un 27,7% en 2022 y un 28,5% en 2023), mientras que la tasa de empleo de la población sin discapacidad ha crecido del 66,1% al 69,7%, lo que supone una brecha superior a los 40 puntos.

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Además, según los datos del INE, la tasa de paro de las personas con discapacidad se situó en el 18,5% en 2024, frente al 11,2% de la población sin discapacidad.

En este contexto, CONACEE indica que sus centros asociados han pasado de 2.104 personas empleadas en 2012 a 34.936 en 2024, último dato disponible, lo que supone multiplicar por más de 16 el volumen de empleo en poco más de una década. Asimismo, señala que, entre 2021 y 2024, el empleo en estos centros ha registrado un crecimiento medio interanual del 9,83%.

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"Hemos consolidado un ecosistema de empleo estable y de calidad que crece sin pausa, demostrando que este modelo es una herramienta transformadora tanto para las personas con discapacidad como para el tejido productivo", destaca el presidente de CONACEE, Albert Campabadal.

Por ello, desde CONACEE defienden que el empleo debe situarse en el centro de las políticas de inclusión dado que, aunque los indicadores muestran una evolución positiva, el ritmo de mejora sigue siendo "insuficiente" por lo que instan a reforzar las políticas activas de empleo, facilitar el acceso al mercado laboral y seguir apoyando modelos como los CEE.

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"No basta con mejorar lentamente. Es necesario acelerar el ritmo y ampliar las oportunidades para que el empleo deje de ser una excepción y se convierta en una realidad para el conjunto de las personas con discapacidad", concluye Campabadal.