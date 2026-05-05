Zelenski critica el "cinismo" ruso por pedir un alto el fuego para un acto de "propaganda"

Kiev, 5 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reprochó este martes a Rusia su “cinismo” por pedir un alto el fuego para celebrar un desfile del 9 de mayo que calificó de “propagandístico” y al mismo tiempo seguir atacando territorio ucraniano en los días previos a la entrada en vigor de esa tregua.

“Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para organizar celebraciones propagandísticas mientras se lanzan ataques así, con misiles y drones en los días previos”, escribió en X Zelenski, tras condenar los bombardeos rusos de la pasada noche.

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El presidente ucraniano hacía referencia a la tregua unilateral anunciada por parte del Kremlin para el viernes 8 y el sábado 9 de mayo con motivo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis, que en Rusia se conmemora el 9 de mayo con un desfile en la Plaza Roja de Moscú.

Ucrania ha respondido con una oferta de tregua propia a partir de la próxima medianoche.

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Zelenski condenó en ese mismo mensaje publicado en X los ataques rusos a la infraestructura energética de la región de Poltava, en Ucrania central.

Cuatro personas han muerto en esos bombardeos, y dos de ellos son trabajadores de los equipos de rescate, que perdieron la vida al volver a atacar Rusia uno de los objetivos bombardeados cuando los rescatistas desempeñaban sus labores en la zona.

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El presidente ucraniano dio cuenta además de la muerte de otra persona en la región de Járkov, que también ha sido atacada por Rusia en las últimas horas.

Zelenski informó asimismo de ataques a infraestructuras críticas en la región de Dnipropetrovsk.

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El Ministerio de Defensa ruso también ha informado del derribo de casi trescientos drones ucranianos durante la pasada noche. EFE