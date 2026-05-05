Samsung presenta una pantalla OLED con un sensor incorporado que mide la frecuencia cardiaca con solo tocarla

Samsung ha anunciado sus innovaciones en tecnología de pantalla, que incluyen pantallas OLED con más brillo y una gama de color más amplia, y con un sensor biomético incorporado para medir la frecuencia cardiaca.

La compañía surcoreana participa en Display Week 2026, la feria centrada en tecnologías de pantalla que se celebra en Los Ángeles (California, Estados Unidos) del 5 al 7 de mayo.

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En ella, y bajo el lema "El espectro de la innovación en pantallas con IA", presentará sus novedades en OLED, que centra en los paneles 'Flex Chroma Pixel', de amplia gama de colores, y 'Sensor OLED Display', un panel con sensor biométrico incorporado.

'Flex Chroma Pixel' es una tecnología de pantalla para 'smartphones' que alcanza un pico de brillo de 3.000 nits y admite el espacio de color BT.2020 al 96%, lo que "ofrece la gama de colores más amplia, aproximadamente 1,7 veces mayor que la de DCI-P3", como explica en un comunicado.

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Para conseguirlo, Samsung Display --la división que se encarga de este componente-- empleó fluorescencia sensibilizada fosforescente para mejorar la pureza y la reproducción del color en las pantallas OLED. También incorporó la tecnología propia LEAD, que "ofrece bajo consumo, alto brillo y ausencia de polarizador".

En lo que respecta a 'Sensor OLED Display', es una pantalla con sensor biométrico incorporado, que detecta el flujo sanguíneo con la luz que emite, para medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial con solo tocarla.

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En este panel, que Samsung ha mostrado en un tamaño de 6,8 pulgadas, la compañía ha combinado los píxeles RGB y fotodiodos orgánicos mediante un proceso de codeposición, lo que ha permitido que no pierda resolución, alcanzando 500 PPI.

'Sensor OLED Display', además, incorpora la tecnología de privacidad 'Flex Magic Pixel', que oculta la información clave cuando la pantalla se ve desde el lateral, frente a la aproximación más convencional que bloquea por completo la visión lateral.

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PANTALLAS EL-QD

Junto a estas innovaciones en OLED, Samsung Display ha presentado sus nuevas pantallas EL-QD, de puntos cuánticos electroluminiscentes, que ofrecen un 25 por ciento más de brillo respecto de las mostradas el año pasado, alcanzando los 500 nits en un panel de 18 pulgadas.

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Esta tecnología utiliza píxeles de puntos cuánticos que emiten luz directamente a través de señales eléctricas sin el uso de OLED, "lo que proporciona una alta precisión de color y una gran eficiencia energética", como explican desde Samsung.

PANTALLA ESTIRABLE 2.0

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Samsung también llevará a Display Week 2026 una actualización de su pantalla estirable para vehículos, basada en micro LED, que ofrece mayor resolución al duplicar la densidad de píxeles dentro de la estructura de puente.

"Se espera que esta tecnología ajuste dinámicamente la pantalla según las condiciones de conducción y maximice la visibilidad", ha explicado un portavoz de la compañía.

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