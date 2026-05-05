La danesa Maersk confirma la salida de uno de sus buques a través de Ormuz con escolta militar de EEUU

La compañía danesa Maersk ha confirmado este martes que uno de sus buques comerciales, el 'Alliance Fairfax', de bandera estadounidense, logró transitar el lunes a través del estrecho de Ormuz bajo escolta del Ejército de Estados Unidos, un proceso que concluyó "sin incidentes" y pese a las negativas desde Irán sobre que algún barco hubiera cruzado esta estratégica vía sin coordinarse con sus fuerzas.

Un portavoz de la empresa ha señalado en un comunicado facilitado a Europa Press que el buque, operado por Farrell Lines --subsidiaria de Maersk Line Limited (MLL)-- "transitó a través del estrecho de Ormuz y salió del golfo Pérsico el 4 de mayo". "El tránsito fue completado sin incidentes y todos los tripulantes se encuentran bien y a salvo", ha apuntado, antes de especificar que lo hizo "acompañado por medios militares estadounidenses".

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Así, ha explicado que el 'Alliance Fairfax' "estaba presente en el golfo Pérsico cuando estallaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en febrero de 2026 y no pudo salir a causa de motivos de seguridad", en referencia al conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático y sus restricciones al tránsito en la vía como parte de su respuesta.

"MLL fue contactada recientemente por el Ejército de Estados Unidos y se le ofreció la oportunidad de que el buque saliera del Golfo bajo protección militar estadounidense", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que "se aprobó el tránsito" después del "desarrollo y coordinación de un plan de seguridad exhaustivo con el Ejército estadounidense" a tal fin.

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"Maersk agradece al Ejército estadounidense su profesionalidad y eficaz coordinación para hacer posible esta operación, y la compañía espera que el 'Alliance Fairfax' retome pronto su servicio comercial habitual", ha manifestado la compañía, que ha remarcado que, tras la salida del buque de la zona, aún cuenta con seis embarcaciones --de su propiedad o alquiladas-- en el golfo Pérsico.

La confirmación de la compañía danesa llega después de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicara el lunes que había apoyado el tránsito de dos buques de bandera estadounidense a través del estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una iniciativa "humanitaria" llamada 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía.

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Sin embargo, la Guardia Revolucionaria de Irán negó más tarde este cruce. "Ningún buque comercial ni petrolero ha pasado a través del estrecho de Ormuz en las últimas horas", dijo, antes de subrayar que "las afirmaciones de las autoridades estadounidenses son infundadas y completamente falsas".

"Los movimientos marítimos contrarios a los principios declarados por la Armada de la Guardia Revolucionaria tendrán que afrontar un grave peligro y los buques que los incumplan serán detenidos por la fuerza", subrayó, horas después de que las Fuerzas Armadas advirtieran contra cualquier tipo de movimiento en la zona que no contara con su permiso y amenazaran con ataques contra los implicados.

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Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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