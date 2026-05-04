Agencias

Un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, en el barco con posible hantavirus

Guardar

Bruselas, 4 may (EFE).- Un pasajero argentino y un miembro de la tripulación guatemalteco viajan en el barco en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus y que se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le han denegado la entrada por motivos de seguridad pública.

38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, son los más numerosos entre las 149 personas de 23 nacionalidades que viajan en el crucero MV Hondius, ha informado la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions.

PUBLICIDAD

La compañía confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana, además de un pasajero británico enfermo evacuado a Sudáfrica, y dos miembros de la tripulación con problemas respiratorios.

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las Islas Canarias, para proceder allí a nuevos exámenes médicos. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zambia rechaza un pacto sanitario con EEUU por estar ligado al acceso a minerales críticos

Infobae

Rebordinos ve "raras" las nuevas normas de los Oscar: "San Sebastián podía estar al representar al mundo iberoamericano"

Rebordinos ve "raras" las nuevas normas de los Oscar: "San Sebastián podía estar al representar al mundo iberoamericano"

Un refugio ucraniano ofrece esperanza a miles de animales en medio de la guerra rusa

Infobae

Cuerpo ve con "preocupación" posibles tensiones en el suministro de queroseno y pide anticiparse

Cuerpo ve con "preocupación" posibles tensiones en el suministro de queroseno y pide anticiparse

La UE ofrece a Ucrania apoyo hasta lograr la paz e inicio del proceso de adhesión

Infobae