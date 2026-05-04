Tubos Reunidos solicita el concurso voluntario de acreedores y la CNMV suspende su cotización en Bolsa

Tubos Reunidos ha solicitado este lunes ante un juzgado de Álava la declaración de concurso voluntario de acreedores para la sociedad y sus filiales tras constatar su "insolvencia inminente", según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha decidido suspender la negociación de sus acciones en Bolsa.

El consejo de administración ha tomado esta decisión motivada por las tensiones de tesorería que la compañía ha experimentado en los últimos meses y que se han agudizado debido a la "paralización indeseada" de la actividad en su planta de Amurrio.

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La solicitud de concurso, adoptada tras recabar asesoramiento externo, tiene como finalidad declarada la protección de los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la sociedad y sus empresas dependientes.

Tubos Reunidos ha indicado que, pese a haber trabajado en un plan de viabilidad para promover la continuidad del grupo, no ha sido posible garantizar las premisas necesarias para su ejecución, específicamente en lo referido a la entrada relevante de caja.

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A raíz de estas informaciones, la CNMV ha decidido suspender inmediatamente la cotización de las acciones de Tubos Reunidos en Bolsa al "concurrir circunstancias que pueden perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

"Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos [...] la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta de la entidad Tubos Reunidos S.A. por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores", ha explicado mediante nota de prensa.

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