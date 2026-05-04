Sumar presenta una proposición no de ley para mejorar la atención en el embarazo, parto y posparto

Sumar ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con el objetivo de reforzar los derechos de las mujeres y garantizar una atención "respetuosa y de calidad" en el embarazo, parto y posparto.

En la exposición de motivos de la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar señala que, en España, hay resoluciones internacionales que han evidenciado deficiencias en la protección efectiva de derechos como el consentimiento informado, la integridad física y la dignidad de las mujeres en determinados procesos asistenciales.

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Así, destaca la ausencia de una definición institucional "clara y compartida" de violencia obstétrica, la falta de sistemas homogéneos de recogida de datos e indicadores -como tasas de cesáreas, inducciones o partos instrumentales-, y la inexistencia de estudios públicos rigurosos que permitan dimensionar adecuadamente el problema.

Además, indica que el modelo asistencial continúa excesivamente medicalizado en determinadas fases del ciclo vital de las mujeres, al tiempo que otras áreas -como la educación sexual, la anticoncepción, la menopausia o el acompañamiento emocional- presentan déficits de atención y enfoque preventivo.

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Sumar considera que es necesario avanzar hacia un modelo que garantice información de calidad, acompañamiento durante la menopausia y una atención adaptada a las necesidades de cada mujer, teniendo en cuenta además las desigualdades sociales que pueden influir en cómo se vive la menopausia.

Por todo ello, pide impulsar, en el seno del Sistema Nacional de Salud, un proceso de análisis y consenso técnico sobre la calidad de la atención en el embarazo, parto y posparto, incorporando el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y el respeto al consentimiento informado.

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Además, defiende desarrollar y mejorar los sistemas de información sanitaria, promoviendo la recogida homogénea de indicadores sobre la atención obstétrica (incluyendo, entre otros, cesáreas, inducciones o partos instrumentales), con el objetivo de reforzar la evaluación y la mejora continua del sistema e identificar prácticas que puedan ocasionar daños físicos o psicológicos en las mujeres.

También sostiene actualizar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y la Estrategia de Atención al Parto Normal, adaptándolas a la evidencia científica más reciente y favoreciendo la definición de criterios comunes que refuercen la equidad territorial, incorporando de manera específica la atención a la menopausia y el climaterio desde un enfoque integral y no patologizante.

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Así como reforzar la formación de los profesionales sanitarios, promoviendo la actualización de los programas formativos en aspectos clínicos, habilidades comunicativas, consentimiento informado y atención centrada en la mujer, conjuntamente con las administraciones sanitarias competentes.

Sumar también apuesta por desarrollar una estrategia específica de atención al duelo gestacional y perinatal, que incluya la mejora de la atención sanitaria y psicológica, la revisión de los permisos laborales asociados y la garantía de un tratamiento digno y respetuoso en todos los centros sanitarios.

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Por útlimo, defiende ampliar y fortalecer el papel de las matronas y promover ratios suficientes de estas profesionales que permitan una atención personalizada y de calidad.