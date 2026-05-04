Socialdemócratas y ultranacionalistas se alían en una moción contra el Gobierno de Rumanía

Bucarest, 4 may (EFE).- El Gobierno de Rumanía, encabezado por el conservador Ilie Bolojan, afronta el martes una moción de censura de socialdemócratas y ultranacionalistas tras la ruptura de la gran coalición europeísta que hasta ahora sostenía el Ejecutivo y que deja en el aire la estabilidad política del país.

La moción ha sido impulsada por el Partido Socialdemócrata (PSD), que hasta el mes pasado formaba parte de la coalición en el Gobierno, y a la iniciativa se ha unido la formación ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR).

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La crisis se produce tras meses de tensiones internas en el Ejecutivo que formaban cuatro partidos, que incluía a socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara.

El desacuerdo se ha centrado especialmente en las impopulares políticas de ajuste aplicadas por Bolojan para reducir el déficit público, el más alto de la Unión Europea en 2025, con un 7,9 %.

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El PSD ha acusado al primer ministro de aplicar medidas excesivamente duras y ha exigido sin éxito su dimisión.

La moción ha sido firmada por 254 diputados, todos los del PSD y AUR, además de otras fuerzas ultranacionalistas, y se debatirá y votará en el Parlamento a partir de las 11.00 horas locales (08:00 GMT).

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Para prosperar y provocar la caída del Ejecutivo se necesitan 233 votos.

Tanto PSD como AUR, los dos partidos más votados del país balcánico, han evitado responder si colaborarán en un futuro Gobierno, lo que aumenta la incertidumbre sobre la situación.

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Desde la formación que lidera Bolojan, el Partido Nacional Liberal (PNL), se ha admitido incluso la posibilidad de pasar a la oposición tras la votación.

Al mismo tiempo, el presidente de Rumanía, Nicușor Dan, ha defendido este lunes el rumbo prooccidental del país y ha llamado a la calma ante la incertidumbre política.

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En caso de que la moción triunfe, el jefe de Estado deberá iniciar consultas con los partidos parlamentarios para designar a un nuevo primer ministro que cuente con una mayoría parlamentaria para gobernar.EFE