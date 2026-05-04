Rusia y Egipto llaman a reanudar las negociaciones para la paz en Irán

Moscú, 4 abr (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, llamaron a reanudar las negociaciones para terminar la guerra en Irán y llegar a un acuerdo sostenible para la crisis en el Golfo Pérsico, tras una conversación mantenida este lunes.

Las partes "subrayaron la necesidad de reanudar las negociaciones para alcanzar rápidamente acuerdos que permitan una solución sostenible y a largo plazo a la crisis en el golfo Pérsico, teniendo en cuenta los intereses legítimos de todos los Estados de la región", informó Exteriores de Rusia en un comunicado en su página web.

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Lavrov y Abdelaty subrayaron que la actual crisis en Oriente Medio deriva de la "agresión estadounidense e israelí contra Irán".

Ambos ministros conversaron también sobre la interacción entre Moscú y El Cairo en la ONU, los preparativos para la reunión de representantes de Exteriores en el marco BRICS y otros aspectos de agenda bilateral.

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El comunicado de Exteriores de Rusia señala que la conversación se celebró por iniciativa egipcia.

Hace un mes Lavrov recibió a Abdelaty en Moscú, donde ambos pidieron un cese inmediato de la guerra de Irán.

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A pesar de encontrarse en su quinto año de guerra con Ucrania, la parte rusa calificó la actual guerra de Irán como "la crisis más grave del momento actual" provocada por la "agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán". EFE