Rosario Central busca afianzarse en la cima de su grupo ante el necesitado Libertad

Buenos Aires, 4 may (EFE).- El Rosario Central de Argentina buscará este martes afianzarse en la cima del grupo H de la Copa Libertadores ante el necesitado Libertad de Paraguay, que aún no ha sumado puntos, en un partido que podría definir las chances de ambos de cara a los octavos de final de la máxima competición continental.

El partido tendrá como escenario el estadio Gigante de Arroyito en la ciudad de Rosario (Santa Fe), comenzará a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio.

PUBLICIDAD

Hace cinco encuentros que el 'Canalla' no pierde por todas sus competiciones y ha afianzado su nivel de juego más allá de si cuenta o no con su estrella Ángel Di María.

El partido contra Libertad abre la puerta a un resultado determinante: si se queda con los tres puntos, Central llegaría a diez, una cifra inalcanzable para el actual tercero en el grupo Universidad Central de Venezuela, por lo que casi tendría asegurada su participación en instancias eliminatorias de la Copa.

PUBLICIDAD

Por el torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, los entrenados por Jorge Almirón finalizaron en el cuarto lugar del grupo B tras ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, y se enfrentarán al Independiente por los octavos de final.

Si bien su principal figura y jugador determinante es Di María, el nivel colectivo del equipo rosarino destaca tanto en la ofensiva, donde los delanteros Enzo Copetti o Alejo Véliz llegan al gol, como en la defensa, ya que por la Libertadores todavía no han concedido goles en tres partidos.

PUBLICIDAD

El contraste con Libertad no puede ser mayor: tres derrotas consecutivas por el grupo de la Copa obligan a los paraguayos a reaccionar con urgencia, sobre todo después de la derrota como local ante el ecuatoriano Independiente del Valle.

El conjunto asunceno necesita ganar los últimos tres partidos y depende de otros resultados hasta para lograr el tercer puesto que le ofrezca el premio consuelo de competir por los dieciséisavos de final de la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Por el torneo Apertura de la Primera División de Paraguay, del que Olimpia fue campeón este domingo, Libertad apenas llegó al quinto puesto con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y ocho derrotas.

La inconstancia del equipo de Francisco 'Chiqui' Arce queda de manifiesto en los siete goles concedidos en tres fechas de la Libertadores, a la vez que en el torneo local fue el segundo equipo más goleador (30).

PUBLICIDAD

La tabla del grupo H de la Copa Libertadores a las puertas de la cuarta fecha están así: Rosario Central e Independiente del Valle son líderes con siete puntos cada uno, seguidos por Universidad Central con tres y Libertad último sin unidades. EFE