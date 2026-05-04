PayJoy alcanza los 20 millones de clientes, impulsado por el fuerte crecimiento de la tarjeta PayJoy y la innovación de crédito inclusivo

PR Newswire

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SAN FRANCISCO, 4 de mayo de 2026

SAN FRANCISCO, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- PayJoy, una corporación de beneficio público y proveedora de crédito líder en mercados emergentes, anunció hoy que ha llegado a 20 millones de clientes en América Latina, África y Asia. Desde 2015, la empresa ha financiado más de $3.5 mil millones de dólares, lo que refleja una fuerte demanda de crédito accesible y responsable.

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En muchos mercados emergentes, los préstamos no garantizados tradicionales suelen ser demasiado riesgosos para quienes solicitan un crédito por primera vez. PayJoy aborda esta situación mediante el uso del propio teléfono como garantía para reducir el costo del crédito y ampliar el acceso. Una investigación reciente realizada por la agencia de crédito mexicana Círculo de Crédito ha revelado que los clientes tienen aproximadamente tres veces menos probabilidades de incurrir en retrasos (más de 30 días de mora) con PayJoy que con otras entidades crediticias de la competencia, lo que confirma la solidez del modelo de préstamos garantizados de PayJoy. A medida que los clientes usan la tarjeta PayJoy con el tiempo, construyen su historial crediticio y obtienen acceso a nuevas oportunidades financieras.

"Llegar a 20 millones de clientes demuestra que la inclusión financiera y el sólido desempeño empresarial pueden ir de la mano", afirmó Doug Ricket, director ejecutivo y cofundador de PayJoy. "Comenzamos haciendo que los teléfonos inteligentes sean más asequibles, y hoy estamos construyendo una amplia plataforma de crédito que ayuda a decenas de millones a acceder a oportunidades, desarrollar resiliencia y avanzar financieramente".

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Consulte más sobre el impacto de PayJoy aquí: https://www.youtube.com/watch?v=4W-TK86oGs0

Acerca de PayJoyPayJoy amplía el acceso al crédito en los mercados emergentes a través de la financiación en el punto de venta y las ofertas de tarjetas. Su tecnología patentada de crédito garantizado permite a quienes solicitan préstamos por primera vez construir de manera responsable la estabilidad financiera y participar plenamente en la economía moderna. A través de su aprendizaje automático de vanguardia, ciencia de datos e inteligencia artificial antifraude, PayJoy ha financiado más de $ 3.5 mil millones en préstamos a más de 20 millones de personas y emplea a más de 1,000 personas en todo el mundo. Para más información, visite https://www.payjoy.com/

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Comuníquese conpayjoy@thekeypr.com

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FUENTE PayJoy

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