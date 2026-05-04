Más de 2.000 migrantes han llegado este año a Ceuta y Melilla de forma irregular, 300% más que mismo periodo de 2025

Un total de 2.164 migrantes han llegado hasta abril de este año a Ceuta y a Melilla de forma irregular, lo que supone un 300% más que en el mismo periodo de 2025.

Así se desprende del informe quincenal publicado este lunes por el Ministerio del Interior sobre la inmigración irregular, consultado por Europa Press.

PUBLICIDAD

Según estos datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, 7.923 migrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 30 de abril de 2026, un 43,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 13.953 personas.

Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado a España 5.759 migrantes, un 57,1% menos que hasta mayo del año pasado, cuando se produjeron 13.412 llegadas. Este año han arribado en 212 embarcaciones, 132 menos que el año anterior.

PUBLICIDAD

También señala que por vía marítima han arribado 3.474 migrantes a la Península (1.938) y Baleares (1.536), lo que supone un 22,1% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 2.846. En este caso, han llegado en 183 embarcaciones, ocho más que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 377 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 30 de abril del año pasado, lo que supone el 24,1% más. Han arribado en 105 embarcaciones, siete menos que en 2025.

PUBLICIDAD

Mientras, a Baleares han entrado 251 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 19,5% más, y han llegado a bordo de 78 embarcaciones, 15 más que del 1 al 30 de abril del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 2.276 migrantes, un 78,5% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.562). Han arribado en 27 embarcaciones, 140 menos que hasta mayo del año pasado.

PUBLICIDAD

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.164 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 300% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 2.101 migrantes, 1.612 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 63, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 52 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 30 de abril de este año nueve personas, cuando el año pasado había llegado una hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.

PUBLICIDAD