Los abogados de los activistas retenidos por Israel denuncian "malos tratos" y "abusos psicológicos"

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah --que se encarga del asesoramiento legal de los activistas de la Flotilla Global Sumud-- han denunciado este lunes los "malos tratos" y los "abusos psicológicos" a los que están siendo sometidos Saif Abukeshek y Thiago Ávila, retenidos por Israel.

Las dos abogadas de Adalah que llevan el caso, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, han informado de que Abukeshek, ciudadano español, y Ávila, brasileño, han entrado ya en su sexto día de huelga de hambre, iniciada en protesta por "su secuestro ilegal" en aguas internacionales cuando participaban la semana pasada en una misión humanitaria para romper el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.

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En régimen de aislamiento total desde entonces, Ávila ha denunciado "haber sido sometido a repetidos interrogatorios de hasta ocho horas de duración", en los que ha sido "amenazado explícitamente" con el "asesinato" y con años de cárcel.

"Thiago denunció que se le mantiene a temperaturas extremadamente bajas. Se les mantiene con los ojos vendados en todo momento cuando se les traslada fuera de sus celdas, incluso durante los exámenes médicos", han puesto de relieve los abogados.

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Adalah ha denunciado también que las celdas de ambos "se mantienen bajo una iluminación de alta intensidad constante las 24 horas del día, una práctica conocida del Servicio Penitenciario Israelí (IPS) diseñada específicamente para provocar privación del sueño y desorientación sensorial".

El Gobierno de España ha exigido a Israel la "inmediata liberación" de Abukeshek al considerar que está "ilegalmente detenido". Él y Ávila permanecerán hasta este martes bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel, según determinó el domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon.

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Los abogados de Adalah están a la espera de saber si Israel presentará este martes una solicitud para prorrogar la detención de ambos activistas, cuyo arresto ilegal, han incidido, tiene como único fin criminalizar la ayuda a los palestinos.