Ester Expósito, muy seria tras las críticas a Kylian Mbappé por su escapada romántica a Cerdeña

Dos meses después de la publicación de sus primeras imágenes disfrutando de una cena romántica en París, Ester Expósito y Kylian Mbappé ya no se esconden y su historia de amor está completamente consolidada. Y buena prueba de ello es que aprovechando el Puente de Mayo -y que el francés no jugaba el partido entre el Real Madrid y el Espanyol porque se está recuperando de una lesión muscular- la pareja ha disfrutado de una lujosa escapada a Cerdeña en la que no han faltado paseos por el Mediterráneo en un exclusivo yate, apasionados besos al sol, y comidas románticas en algunas de las marisquerías más conocidas de la zona.

Unas mini vacaciones que han desatado numerosas críticas al delantero y la indignación de una parte de la afición del Real Madrid, que creen que a Mbappé no le importa en absoulto su equipo y acusan a la actriz de haberle 'descentrado' al inicio de su relación en un momento clave de la temporada en el que no rindió como se esperaba.

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De regreso en Madrid para que el futbolista retome sus entrenamientos con el conjunto merengue, Ester ha reaparecido en compañía de su madre, con la que ha disfrutado de una mañana de paseo y de recados por los alrededores de su domicilio.

Preocupada porque la prensa no grabase a su progenitora -que no dudó en cambiar su lugar para interponerse entre su hija y las cámaras, provocando que la intérprete le preguntase sorprendida "¿qué haces?"- la protagonista de 'Élite' se ha mostrado muy seria aunque ha evitado dar ningún detalle sobre su 'dolce vita' y su escapada a Cerdeña junto a Kylian, dejando en el aire si ya podemos decir que está muy enamorada del francés y que son 'oficialmente' la pareja del momento.

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"No voy a deciros nada. Yo estoy muy bien chicos, no perdáis el tiempo porque de verdad que sabéis que no voy a decir nada" ha zanjado con una sonrisa tímida, dejando claro que por lo menos por ahora no piensa sincerarse públicamente sobre sus sentimientos por Mbappé.