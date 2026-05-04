Ester Expósito, ajena a la polémica de Mbappé por viajar lesionado y al dardo de su ex, María Brunn

Ester Expósito continúa con su rutina en Madrid ajena al revuelo que se ha generado en torno a su escapada romántica a Italia con Kylian Mbappé. La actriz ha sido captada paseando junto a su madre, tranquila y sonriente, sin hacer ningún tipo de gesto que dejase entrever preocupación por las críticas que está recibiendo el futbolista por viajar a Cerdeña mientras se recupera de una lesión muscular y se pierde partidos clave con el Real Madrid.

En los últimos días, las imágenes de la pareja disfrutando de unos días de descanso en Italia -en yate, en restaurantes y por Cagliari- han incendiado al madridismo, que cuestiona que el delantero esté de vacaciones mientras el equipo se juega la recta final de LaLiga. A él se le reprocha falta de discreción y compromiso, pero ella ha optado por mantenerse completamente al margen de la polémica: ni declaraciones, ni gestos, ni mensajes velados en redes, solo normalidad absoluta en su día a día.

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Tampoco ha querido pronunciarse sobre la otra pata del ruido mediático: la posible indirecta de María Brunn, exnovia de Mbappé, que compartía en redes una sugerente imagen playera justo cuando salían a la luz las fotos del francés y Ester en Italia, gesto que muchos han interpretado como un dardo envenenado. Mientras las redes analizan cada movimiento de la modelo y del futbolista, la intérprete prefiere el silencio y se limita a disfrutar de la compañía de su familia, blindando todo lo posible su vida privada.

Lejos de apagar el rumor, la actitud serena de la actriz ha contribuido a reforzar la idea de que quiere mantener su historia con el delantero en un plano estrictamente personal, sin entrar en guerras ni alimentar titulares sobre responsabilidades deportivas o reproches de la afición blanca.

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