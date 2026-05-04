Estela Grande y Juan Iglesias, su familiar paseo por las calles de Madrid junto a sus mellizos Luca y Liah

Volcados en su faceta de papás primerizos por partida doble desde el nacimiento de sus mellizos Liah y Luca el pasado 20 de enero, y disfrutando de la que la influencer confiesa que es la etapa más especial y feliz de su vida aunque también la más agotadora, Estela Grande y Juan Iglesias forman un tándem perfecto en lo que a la crianza de sus bebés se refiere.

Y aunque el futbolista del Getafe no pasa con sus hijos todo el tiempo que le gustaría por sus compromisos deportivos, sí aprovecha cualquier rato libre en su agenda para disfrutar tanto de sus pequeños como de su novia, con la que acaba de celebrar su sexto aniversario de amor.

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En esta ocasión, la pareja ha aprovechado las temperaturas primaverales para disfrutar de un paseo en familia por las calles de la Milla de Oro madrileña al que se unió la madre del jugador, con la que Estela tiene una maravillosa relación y en la que ha encontrado un gran apoyo a la hora de cuidar de sus hijos.

Cercanos, cómplices y muy unidos, la modelo y Juanito se mostraron especialmente relajados y pendientes de los pequeños, a los que les dedicaron todas sus atenciones; y mientras el futbolista llevaba a Luca en brazos, la feliz mamá se encargó de empujar el carrito gemelar sin perder ojo de lo que hacía la pequeña Liah en su interior, demostrando que son un equipo de papás 'novatos' de lo más compenetrados.

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Después de este paseo familiar tan especial, y retomando poco a poco su vida profesional, Estela asistía a un evento y revelaba con una gran sonrisa que sus mellizos están "súper bien, enormes, enormes. Yo siempre digo que parece que tengo bebés de 8 meses y eso que tienen 3. Son muy grandes, están muy, muy espabilados además, pero están muy bien".

"Dormimos bien, yo no lo quiero decir muy alto, pero se portan bien, duermen bien, pero bueno, yo toco madera. A ver, pues es que esto creo que es como el común denominador de todas las mujeres cuando son mamás, es lo que hay. Ahora mismo he sacrificado, hay que hacer ese esfuerzo, pero se hace feliz y encantada" ha reconocido, confesando que aunque sea "abrumador y muy cansado, lo estoy disfrutando mucho. Y el papá igual, estamos los dos ahí dándolo todo. Y compenetrados".

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Sin embargo, y a pesar de que sus niños "son maravillosos" y está "muy contenta", Estela tiene claro que no piensa repetir la experiencia de la maternidad: "No, he cubierto el cupo ya" ha zanjado entre risas.