El lateral francés Ferland Mendy sufre una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha

El lateral izquierdo francés del Real Madrid Ferland Mendy sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, un problema muscular que padeció el año pasado, ante el RCD Espanyol este domingo y podría estar de baja unos cinco meses.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", avanzó un comunicado del club.

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El defensa galo, de 30 años, tuvo que abandonar el campo ante el Espanyol este domingo a los 10 minutos de juego tras una carrera junto al jugador 'perico' Sergio Sánchez. Ya fue operado de este tendón en abril de 2025, cuando se lesionó en la final de la Copa del Rey, y no volvió a jugar hasta el pasado mes de noviembre, 30 partidos y medio año de recuperación después.

Esta es al quinta ocasión en la que Mendy tiene que parar por una lesión esta temporada, un curso en el que apenas ha disputado nueve encuentros y en solo en cuatro de ellos completó los 90 minutos, sin encadenar tres encuentros jugando desde febrero de 2025.

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