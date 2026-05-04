El Gobierno llevará mañana al Consejo de Ministros la oferta de empleo público de 2026

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha anunciado este lunes que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de mañana martes la oferta de empleo público (OEP) de 2026.

López, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha asegurado que la oferta de este año será "un ejemplo de cómo transformar empleos para digitalizar la Administración Pública, para tener expertos en IA y a la vez no destruir empleo, sino crearlo".

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"Va a ser un ejemplo de cómo se puede seguir manteniendo una creación de empleo como está haciendo España, que está batiendo récord de empleo, mientras transforma empleos para que estén dedicados a eso, a digitalizar para tener mejores servicios", ha resaltado.

Tras resaltar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha revertido los siete años de recortes anteriores en la Función Pública, el ministro ha asegurado que "tampoco tiene sentido seguir creciendo eternamente".

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"Por lo tanto, hemos revertido los recortes de estos años anteriores, nos mantenemos en ese pico de la montaña, con una creación neta de empleo al final, y a la vez estamos digitalizando, sin destruir empleo", ha concluido.

La oferta de empleo público llegará mañana al Consejo de Ministros después de varias reuniones entre el Gobierno y los sindicatos en la Mesa General de la Administración General del Estado.

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Los sindicatos han denunciado que no conocen las cifras de la oferta y se han quejado de la falta de transparecencia del Ministerio, que no les detalló en dichas reuniones el contenido de la oferta, por lo que, de momento, no han dado su aval a la OEP de 2026.

En el marco de la oferta de empleo público de 2025, el Gobierno aprobó 36.588 plazas, incluyendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, lo que supuso casi un 9% menos respecto al año anterior, cuando se aprobó una oferta récord de 40.146 plazas.

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De la OEP de 2025, un total de 26.889 plazas fueron para la Administración General del Estado (AGE), de las que el 70% eran plazas de nuevo ingreso (20.324 plazas) y el 30% de promoción interna (6.565).