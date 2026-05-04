El CSIC coordinará un proyecto 'Marie Sklodowska Curie' para mejorar los medicamentos radiactivos

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha informado de que va a coordinar un proyecto 'Marie Sklodowska Curie Doctoral Network (MSCA-DN)' para mejorar los medicamentos radiactivos, iniciativa impulsada por la Comisión Europea a través del programa 'Horizonte Europa' y que financia la movilidad internacional, interdisciplinaria e intersectorial de investigadores en distintas etapas de su carrera.

Con esta acción, este órgano del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que también va a liderar otro proyecto de la misma para una nueva generación de fibra óptica, además de participar en otras nueve iniciativas coordinadas por otros organismos de investigación europeos, busca fomentar la excelencia académica y la innovación en todas las áreas del conocimiento.

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Los medicamentos conocidos como radiofármacos "se utilizan ampliamente en el diagnóstico por imagen y en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, pero las versiones actuales aún presentan limitaciones importantes, entre ellas una eficacia reducida y retos en materia de seguridad", ha explicado el investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica (IQM) y director del proyecto 'radio3D', Fernando Herranz.

PARA EL TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA Y EL CÁNCER DE PÁNCREAS

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A través de este programa, el objetivo es mejorar la forma en que se diseñan, prueban y administran los fármacos radiactivos para el tratamiento del glioblastoma y el cáncer de páncreas. El mismo "busca superar estas limitaciones mediante el desarrollo de una nueva generación de radiofármacos avanzados basados en la nanotecnología, que pueden ser más precisos y eficientes", ha señalado Herranz.

En este sentido, desde el CSIC han afirmado que una innovación "clave" de este proyecto es "el uso de modelos de laboratorio tridimensionales (3D) avanzados que reproducen de forma más fiel los tejidos humanos que los cultivos celulares tradicionales". "Estos modelos se utilizarán para evaluar los nanoradiofármacos y para comprender mejor su funcionamiento a nivel biológico", han apuntado.

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Junto a ello, "al apoyarse en estos modelos 3D, el proyecto pretende reducir de manera significativa el uso de animales de experimentación, pero manteniendo al mismo tiempo altos estándares científicos y resultados fiables", ha continuado, para añadir que 'radio3D' "se desarrolla gracias a un consorcio europeo sólido y diverso, que reúne a 11 grupos de investigación principales y 10 socios asociados".

Según ha proseguido, este consorcio "abarca varios países, desde España hasta Noruega y desde Suecia hasta Grecia, y combina experiencia en nanomedicina, radioquímica, imagen médica, modelos biológicos 3D y la biología de cánceres de difícil tratamiento, como el cáncer de páncreas y el glioblastoma".

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