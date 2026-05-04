EDP y Meta firman un acuerdo para el suministro de 250 MW de energía solar en Arkansas (Estados Unidos)

Meta y EDP (a través de EDP Renovables Norteamérica) han anunciado este lunes un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo para Cypress Knee Solar, un proyecto de energía solar de 250 megavatios (MW) que se construirá en Arkansas (Estados Unidos).

La previsión es que, durante la fase de construcción, el proyecto genere varios cientos de puestos de trabajo. Está previsto que Cypress Knee esté finalizado en 2028.

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Según ha informado EDP a través de una nota de prensa, el acuerdo contribuye a los esfuerzos de Meta por incorporar nueva capacidad de generación a la red, ya que la compañía sigue cubriendo el 100 % de su consumo eléctrico anual con energía limpia y renovable.

Cypress Knee Solar es el tercer acuerdo de energía limpia que Meta firma con EDP. La energía total contratada entre ambas compañías asciende ya a 545 MW.

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"Nuestra alianza con Meta evidencia que las colaboraciones a largo plazo son clave para acelerar la transición energética a gran escala", asegura ha dicho el CEO global de EDP, Miguel Stilwell d'Andrade. "Proyectos como Cypress Knee Solar van más allá de añadir capacidad renovable: refuerzan la resiliencia de la red eléctrica y respaldan la creciente electrificación de la economía digital, al tiempo que ofrecen soluciones energéticas fiables y limpias que crean un valor perdurable para nuestros socios y para todo el sistema energético", ha añadido.

"Gracias a nuestra colaboración con EDP, Cypress Knee Solar aportará nueva capacidad de generación a la red eléctrica de Arkansas, creando empelo local y beneficiando económicamente a la comunidad. Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración con EDP", ha comentado, por su parte, la directora de Energía Limpia y Renovable de Meta, Amanda Yang.

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