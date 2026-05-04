Cemex y Ensenyem amplían su alianza para impulsar la digitalización y la formación BIM en la construcción

La cementera mexicana Cemex y Ensenyem, escuela valenciana especializada en Building Information Modeling (BIM) y construcción digital, han ampliado su acuerdo de colaboración con vistas a impulsar la digitalización del sector de la construcción a través de la formación, la innovación y el desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas.

Según se desprende de una nota de prensa, esta "alianza estratégica" da continuidad al trabajo iniciado por ambas entidades y establece un marco para la mejora de la oferta de Cemex BIM, así como de la ejecución de actividades formativas, divulgativas y técnicas orientadas a profesionales, empresas y estudiantes de arquitectura, la ingeniería y la construcción.

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El convenio, que tiene una duración inicial de dos años, estipula que Cemex integrará sus bibliotecas digitales, herramientas y plataformas BIM en los programas formativos de Ensenyem, mientras que ambas colaborarán en el desarrollo de contenidos, talleres, 'webinars', jornadas técnicas y eventos sectoriales.

El acuerdo también contempla la participación activa de expertos de Cemex en clases magistrales, 'workshops' y sesiones técnicas, además de el asesoramiento en la actualización de contenidos formativos, lo que favorecería la transferencia de conocimiento entre la industria y el entorno educativo.

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"Consolidar esta colaboración con Ensenyem nos permite avanzar en nuestro compromiso con la innovación y la formación como pilares clave para la transformación del sector. A través de esta alianza, reforzamos el desarrollo y la aplicación de soluciones digitales que contribuyen a una construcción más eficiente y sostenible", ha afirmado el director de Materiales de Cemex España, Albert Gómez.

"Esta alianza nos permite trabajar el BIM donde realmente aporta valor: en el modelo conectado con la construcción. No hablamos solo de herramientas, sino de su aplicación dentro del flujo real de un proyecto", ha destacado, por su parte, el director de Ensenyem, Salvador Moret.

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