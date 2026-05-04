Carney le ofrece a Zelenski un nuevo paquete de ayuda militar canadiense para Ucrania

Toronto (Canadá), 4 may (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, le ofreció este lunes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, una nueva contribución de unos 270 millones de dólares canadienses (200 millones de dólares estadounidenses) durante la reunión que mantuvieron en los márgenes de la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebró en Armenia.

Durante el encuentro, Carney y Zelenski abordaron la situación sobre el terreno en Ucrania, incluidos los últimos acontecimientos en el campo de batalla, y los esfuerzos del presidente ucraniano para lograr una paz “justa y duradera”, según indicó en un comunicado la Oficina del Primer Ministro de Canadá.

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La nueva aportación canadiense se destinará a capacidades militares críticas obtenidas a través de la Lista de Requisitos Priorizados para Ucrania de la OTAN, conocida como PURL, por sus siglas en inglés.

Carney reafirmó el compromiso de Canadá de seguir proporcionando apoyo militar, financiero y de otro tipo a Ucrania frente a la ofensiva rusa.

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Ambos líderes también analizaron formas de aumentar la presión sobre Rusia para que participe en negociaciones de buena fe, así como el papel de Canadá en la reconstrucción de Ucrania.

El primer ministro canadiense alentó además a Zelenski a continuar avanzando en reformas clave de gobernanza.

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Carney también se reunió en Ereván con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien repasó los compromisos para profundizar la relación bilateral entre Canadá e Italia, establecidos en una declaración conjunta durante la cumbre del G7 celebrada el año pasado en Kananaskis (Canadá).

Los dos jefes de Gobierno analizaron oportunidades para ampliar la cooperación en minerales críticos, energía, tecnologías digitales y cadenas de suministro seguras, tras varias visitas de alto nivel y misiones comerciales recientes.

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Carney y Meloni también abordaron el conflicto en Oriente Medio, con un llamamiento a la desescalada, al acceso humanitario y a la protección de los civiles.

Canadá es el primer país invitado a la cumbre de la Comunidad Política Europea y que no forma parte del continente europeo. Desde que llegó al poder en 2025, Carney se ha esforzado en acercar a Canadá a la Unión Europea (UE) y en reducir la dependencia de su país respecto de Estados Unidos. EFE

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