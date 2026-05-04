Alzas en combustibles y alimentos impulsan en abril una inflación del 0,8 % en Paraguay

Asunción, 4 abr (EFE).- La inflación del pasado abril en Paraguay cerró en el 0,8 %, el mismo índice aque se registró en marzo, y que en el cuarto mes de 2026 fue impulsado por las alzas del combustible y los alimentos, informó este lunes el Banco Central del país suramericano (BCP).

En su acostumbrado reporte mensual, el BCP señaló que, con el índice del 0,8 % en abril, la inflación acumulada del año en curso llegó al 2,2 %, mientras que la interanual (abril de 2025 a abril de 2026) alcanzó el 2,3 %.

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El informe también indicó que el alza del 12,2 % en los combustibles, un fenómeno atribuido a la inestabilidad del mercado petrolero tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, es uno de los principales causales del marcador en abril pasado.

Así mismo, el BCP apuntó que la inflación se vio estimulada por el alza del 12,4 % de las frutas frescas, del 8,9 % de la carne vacuna, del 5,5 % de los embutidos y del 4,5 % de las carnes de aves.

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Según el reporte, también experimentaron subidas los servicios de TV paga (4,4 %), las vacaciones y el turismo (7,3 %) y el mantenimiento de vehículos (8,9 %).

De igual forma, el emisor reportó que, como muestra del comportamiento mixto de la inflación durante abril pasado, el índice registró marcas negativas o descensos de precios en los huevos (-22,9 %), la sal y las especias (-12,3 %) y las pastas alimenticias y los arroces (-9,7 %).

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El BCP proyecta una inflación para 2026 del 3,5 %, después de que cerrara el año anterior en el 3,1 %. EFE