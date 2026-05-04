Agencias

Abogadas denuncian maltrato de Israel a activistas Flotilla con celdas iluminadas 24 horas

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Jerusalén, 4 may (EFE).- Las abogadas que visitaron y representan a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif, denunciaron este lunes que ambos se encuentran en régimen de aislamiento y están sufriendo prácticas de maltrato por parte de las autoridades isrelíes.

"Ambos activistas se encuentran en aislamiento total. Sus celdas permanecen bajo iluminación constante de alta intensidad las 24 horas del día, una práctica conocida del Servicio Penitenciario Israelí (SPI) diseñada específicamente para provocar privación del sueño y desorientación sensorial", denunciaron en un comunicado las abogadas del grupo legal Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma. EFE

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