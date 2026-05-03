Carlos Sainz: "Igual podemos puntuar si hay lluvia"

El piloto español Carlos Sainz (Williams), que saldrá decimocuarto en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Miami, se ha mostrado optimista con "puntuar" en caso de que haya "lluvia", ya que han logrado dar "un paso adelante decente" que les ha permitido "luchar con Haas y Audi" durante la sesión de clasificación.

"Es ya un paso adelante decente que nos permite luchar en Q2 y por lo menos luchar con Haas y Audi. Hace dos carreras no estábamos luchando, así que por lo menos nos podemos divertir ahí. Seguimos estando lejísimos de Alpine, que está medio segundo por delante, que es imposible de recuperar. Saliendo 14 y estando solo a cuatro posiciones de los puntos y con la lluvia que viene, igual mañana se puede puntuar", señaló en declaraciones a DAZN.

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En este sentido, el madrileño reconoció que ha habido "un poco de progreso ha habido". "Son dos Q2 seguidas, cuando en las últimas dos carreras haciendo vueltas perfectas en la Q1 estaba decimoséptimo. Estoy contento de ver que el coche ha mejorado un pasito adelante y que nos permite estar a solo una décima del undécimo puesto; hace dos carreras estábamos a seis o siete décimas", apuntó.

Todo ello sin hacer "las cosas perfectas". "Nos hemos dejado un poquito de tiempo (en clasificación). Estoy contento, pero con ese puntito de ganas de haberlo hecho mejor", afirmó. "(Albon) Tiene razón cuando dice que no hemos maximizado todo y hay que mejorar como equipo porque estamos un poco verdes en muchas cosas y hay que mejorar", finalizó.

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