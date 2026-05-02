Terelu Campos asegura desconocer el nombre de su futura nieta: "No tengo ni idea"

Fue en el mes de marzo cuando Alejandra Rubio anunció en 'De viernes' que estaba embarazada de nuevo, una noticia que ya corría por las redacciones pero que ni ella ni su pareja, Carlo Costanzia, habían confirmado hasta ese momento. Semanas después y a través de sus redes sociales, despejaban la incógnita y el anuncio era que lo que esperan es una niña.

A partir de ese momento, las quinielas en cuanto al nombre que recibirá la pequeña no han cesado. Pero ninguna de las partes suelta prenda. Por supuesto que Teresa es uno de los que más suena, el nombre de la abuela de Alejandra es importante para su familia igual que Carlo lo es para la de su pareja. De hecho, su primer hijo ha seguido con la tradición familiar, pero la futura mamá tampoco ha aclarado nada por el momento.

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Ni siquiera Terelu despeja la 'x' cuando se le pregunta si Alejandra y Carlo ya se han decantado por el nombre de su hija: "No tengo ni idea de eso. Te prometo que no lo sé, que no lo pregunto", afirma la abuela. "El otro estaba clarísimo", asegura haciendo alusión al de su primer nieto.

Mientras el clan Campos y los Costanzia Flores se decantan por el nombre, ambas familias cuentan los días para la publicación de la primera novela de Alejandra Rubio, que verá la luz el próximo 13 de mayo. Y Terelu Campos, como cualquier lector, tendrá que esperar a esa fecha: "No he leído nada, hasta que lo compre en Amazon no lo tengo", ha confesado la presentadora. "Estoy muy contenta y espero que haga más, estoy segura de que no será el primero", ha dicho Terelu. Y es palabra de madre.

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