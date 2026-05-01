Temas del día de EFE News Latino del viernes 1 de mayo de 2026

PRIMERO MAYO

Los Ángeles - Los Ángeles - Grupos civiles y de defensa de migrantes convocaron manifestaciones este viernes en varias ciudades de Estados Unidos con motivo del Día Internacional del Trabajo, para exigir mejores condiciones laborales y el reconocimiento del aporte económico de millones de inmigrantes indocumentados.

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EEUU MÚSICA

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Miami - Leslie Grace vuelve a la música tras años en la actuación con su disco 'Amor, ¿quién eres?', en el que responde a esta pregunta mediante 14 canciones en las que conecta con sus raíces dominicanas con una mezcla de géneros tropicales como la bachata, el cha cha chá, el merengue y el reguetón.

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EEUU CINE

Los Ángeles.- El director chileno Juan Pablo Arias Muñoz explora en 'Casa Grande' una redefinición del western moderno que sitúa al inmigrante en el centro del poder, al tiempo que reivindica a figuras que "históricamente fueron invisibles o los villanos del género".

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Los Ángeles - Para Gene Simmons el cine y la música son "el mismo negocio". El líder de KISS, quien regresa a la gran pantalla como productor de la película de acción 'Deep Water', asegura que su responsabilidad "es darle al público emociones", cuenta en entrevista con EFE.

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AGENDA INFORMATIVA

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Washington.- IRÁN GUERRA.- Finaliza el plazo de 60 días que tiene Donald Trump para pedir autorización al Congreso para proseguir la ofensiva en Irán.

Miami.- EEUU TRUMP.- El presidente Donald Trump visita The Village, una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país, en el centro de Florida. (foto) (video)

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San Juan.- BERMUDAS R.UNIDO.- El rey Carlos III del Reino Unido realiza su primer viaje desde que asumió el trono a Bermudas, donde conocerá de primera mano el impacto de la trata transatlántica de esclavos en este territorio británico de ultramar.

Nueva York.- EEUU ARTE.- La icónica plaza de Times Square acoge una conocida 'performance' de la artista cubana Tania Bruguera, 'El susurro de Tatlin #6' en la que invita a cualquiera a subir a un estrado, tomar un micrófono y hablar, libre de censura, durante un minuto. (foto) (video)

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Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa Sotheby's presenta a la prensa las obras de sus subastas más importantes de arte moderno y contemporáneo de mayo, entre las que se incluyen un Rothko, un Basquiat y un Picasso. (foto) (video)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana en terreno mixto, marcada por la falta de avances en las negociaciones en Irán, el aumento de los precios del petróleo y la política monetaria de la Fed.

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