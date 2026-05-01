Magyar anuncia que devolverá una donación de campaña de 275.000 euros por proceder de un magnate

El próximo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha anunciado este viernes su intención de devolver una donación de campaña por valor de 275.000 euros tras enterarse de que procede de un acaudalado empresario en una ruptura de sus principios de campaña, que estipulaban la total separación electoralista de su partido Tisza, victorioso en las legislativas del mes pasado, de las élites económicas del país.

El empresario en cuestión es Gyorgy Waberer, copropietario del gigante de logística que lleva su apellido y uno de los 15 hombres más ricos de Hungría.

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En una explicación publicada en redes sociales, Magyar ha asegurado que se enteró justamente el pasado jueves de la donación de Waberer tras escuchar al empresario en una entrevista. "Después de que Waberer dijera que llevaba un año y medio apoyando a Tisza, me puse a investigar y, efectivamente, cinco días antes de las elecciones, había transferido cinco donaciones de unos 20 millones de florines (unos 55.000 euros) cada una. Antes de ello, hasta donde yo sé, nada en absoluto", ha manifestado.

Tras asegurar que toda la financiación de su partido se ha llevado a cabo "de forma legal y transparente", en particular a través de la plataforma de financiación colectiva preparada para tal caso, y que han empleado "decenas de miles de compatriotas", Magyar ha anunciado la devolución este próximo lunes a Waberer de su donación para "evitar cualquier apariencia de vínculo, ya sea de empresarios u oligarcas, de cualquier bando, o que alguien pueda obtener ventaja alguna invocando nuestro nombre, aunque sea para autopromoción".

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Magyar, a pocos días de asumir la jefatura del Gobierno húngaro, ha asegurado que devolverá la donación de que cualquier persona que efectúe "alguna solicitud legal o moralmente cuestionable a cambio de su apoyo" y que publicará los nombres de quienes hayan aportado "más de 500.000 florines" (unos 140.000 euros), a la campaña de Tisza. "Legalidad. Transparencia. Cambio sistémico", concluye el mensaje.