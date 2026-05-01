La ONU "toma nota" de la decisión de trasladar a arresto domiciliario a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi

Naciones Unidas ha asegurado este viernes que "toma nota" de la decisión de las autoridades de Birmania de trasladar a arresto domiciliario a la antigua líder 'de facto' y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, anunciada el jueves junto a una reducción de su pena y una amnistía a más de 1.500 presos.

El viceportavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha indicado que el jefe del organismo internacional, António Guterres, "ha tomado nota del traslado de la consejera de Estado Aung San Suu Kyi a una residencia designada", al tiempo que ha pedido una "liberación rápida e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente".

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Así, ha subrayado que esta medida sería "un paso fundamental para crear unas condiciones que lleven a un proceso político creíble" y ha manifestado que Guterres "reitera que una solución política viable debe estar fundamentada en un cese inmediato de la violencia y un compromiso auténtico con el diálogo inclusivo".

"Subraya la importancia de que continúe el diálogo entre todas las partes interesadas pertinentes de Birmania y su enviado especial sobre cómo Naciones Unidas y sus socios, en particular la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), pueden ayudar a apoyar los esfuerzos para lograr una solución pacífica en interés del pueblo de Birmania, tal como lo solicitan el Consejo de Seguridad y la Asamblea General", ha zanjado Haq.

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La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 concedió el jueves una amnistía a más de 1.500 presos y una reducción contra varios de ellos, entre ellos Suu Kyi. En su caso, la sentencia ha sido reducida un sexto del tiempo total que debía pasar en prisión.

El nuevo presidente de Birmania y líder de la junta, Min Aung Hlaing, detalló posteriormente que ha "conmutado el resto de la condena para que la cumpla en la residencia designada". Suu Kyi, de 80 años, fue condenada a un total de 33 años de prisión por diversos delitos, que van desde corrupción hasta fraude electoral, pasando por violar la ley de Secretos Oficiales, reducida posteriormente a 27 años de prisión.

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El golpe de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).

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