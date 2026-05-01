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El Leeds escapa de abajo a costa del ya descendido Burnley

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El Leeds United ha ganado en casa este viernes por 3-1 al Burnley FC en un partido correspondiente a la jornada 35 de la Premier League, resuelto a favor de los 'whites' gracias a los goles de Anton Stach, de Noah Okafor y de Dominic Calvert-Lewin.

En Elland Road, los locales abrieron pronto el marcador por obra de Stach y con cierta colaboración del portero rival, quien vio tarde su fuerte zurdazo raso desde fuera del área. El dominio del Leeds ante un oponente ya descendido de categoría dio frutos después del descanso.

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En el 52', Calvert-Lewin robó el esférico en campo contrario, corrió hacia delante y en la banda pasó de tacón a su compañero Jayden Bogle, quien centró al área y Okafor metió el 2-0 con un derechazo de primeras. Solo cuatro minutos más tarde, el propio Calvert-Lewin consiguió el 3-0 al cazar a bocajarro el rechace del guardameta tras tiro de Ao Tanaka.

Pese al gol de Loum Tchaouna con un derechazo duro al contragolpe en el 71', el Burnley no evitó la derrota y se mantuvo en el penúltimo puesto de la tabla liguera con 20 puntos; en cambio, el Leeds alcanzó los 43 puntos con esta victoria y se escapó de la zona de descenso.

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