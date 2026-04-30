Tolón critica la "prioridad nacional", "fórmula" de Vox que el PP "ha asumido como propia": "Es una amenaza"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha criticado la expresión "retorcida" e "inquietante" de la "prioridad nacional", una "fórmula" que Vox "ha llevado al centro de su discurso" y que el PP "ha asumido como propia".

En especial, ha denunciado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y Aragón con el pacto para concertar el Bachillerato "con la promesa de financiación para el acceso a plazas en centros privados". "No es una anécdota. Es una forma de entender la sociedad. Y conviene señalarla y tomársela como lo que es: una amenaza", ha recalcado durante su discurso inicial en 'Los desayunos informativos de Europa Press'.

PUBLICIDAD

Frente a ello, ha dicho que el Gobierno cree en una España "que no clasifica a las personas en función de su lugar de nacimiento, sino que amplía derechos y protege la dignidad de todos". "Quiero ser muy clara en esto: oponerse a los discursos que culpan a la inmigración de todos los males no es solo una cuestión moral; es también una cuestión de verdad", ha subrayado.

Por esta parte, ha recordado que España cuenta con "más de un millón" de alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas no universitarias, "un 12,9% del total". A su juicio, "hablar de ellos como amenaza no solo es injusto, es sencillamente falso".

PUBLICIDAD

"Frente a quienes creen que un país se defiende cerrándolo, levantando muros o buscando culpables fáciles, nosotros creemos que un país se defiende fortaleciendo sus instituciones, ampliando derechos, mejorando sus servicios públicos y apostando por la inteligencia colectiva de su ciudadanía", ha recalcado.

Tolón ha defendido que esto es "en el fondo, lo que representa la educación pública". "Por eso, cuando este Gobierno invierte en becas, en educación de 0 a 3 años, en Formación Profesional, en inclusión o en dignificación del profesorado, está afirmando una idea de país", ha resumido.

PUBLICIDAD