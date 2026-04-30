El Sindicato de Periodistas Sudaneses gana el Premio a la Libertad de Prensa de la Unesco

París, 30 abr (EFE).- El Sindicato de Periodistas Sudaneses es el ganador del Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2026, que otorgan la Unesco y la Fundación Guillermo Cano, en reconocimiento a su papel "a la hora de condenar los ataques deliberados contra periodistas" en el conflicto que vive ese país.

Desde el estallido de violencia de 2023, este Sindicato ha documentado 32 muertes de periodistas, 556 violaciones contra trabajadores de la prensa y el cierre de numerosos periódicos y emisoras de radio, lo que hace de Sudán uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, enfatizó este jueves la Unesco en el comunicado del anuncio del premio.

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"Los miembros del Sindicato de Periodistas Sudaneses han demostrado un valor extraordinario y una dedicación inquebrantable. A pesar de las enormes dificultades, siguen, día tras día, proporcionando a sus comunidades información precisa y vital cuando más se necesita", destacó en el mensaje el director general de la Unesco, Jaled al Anani.

"Su compromiso -agregó- es un poderoso ejemplo para todos nosotros y un servicio esencial para la verdad, la rendición de cuentas y la paz".

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Por su parte, el presidente del Sindicato de Periodistas Sudaneses, Abdelmoniem Abuedries Ali, aseguró que este premio no es solo un reconocimiento para su colectivo, sino para todos los periodistas de su país que continúan defendiendo "la verdad y la libertad de prensa en condiciones de extrema dificultad y peligro".

"Reafirma el papel fundamental que desempeña el periodismo independiente a la hora de salvaguardar los valores democráticos y dar voz a la población civil afectada por la guerra", completó.

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De acuerdo con los datos recopilados por la Unesco, los periodistas sudaneses son frecuentemente amenazados con actos violentos y con ser detenidos.

El 90 % de la infraestructura mediática del país ha sido destruida; los periodistas se han visto atrapados en sus hogares o lugares de trabajo debido a la violencia en las calles y han sufrido cortes en el acceso a Internet y en las telecomunicaciones que restringen aún más su labor informativa.

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El nombre del organismo galardonado se dio a conocer en la antesala del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo.

Fue decidido por recomendación de un jurado internacional independiente compuesto por profesionales de los medios de comunicación.

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El año pasado, este premio -que rinde tributo a la figura del periodista colombiano Guillermo Cano Isaza, asesinado el 17 de diciembre de 1986 frente a las oficinas de su diario El Espectador en Bogotá- fue otorgado al periódico nicaragüense La Prensa por su labor informativa bajo fuerte presión gubernamental.

Aquella decisión motivó que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidiera retirar a Nicaragua de la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene su sede en París. EFE

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