La tasa de paro de Colombia cae al 8,8% en marzo, en mínimos para un tercer mes del año desde 2001

La tasa de paro de Colombia se situó en marzo en el 9,2%, lo que supone un descenso de ocho décimas respecto del mismo mes de 2025 y el nivel más bajo para un marzo desde 2001, según ha informado este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los sectores que más nuevos empleos crearon fueron los de Administración Pública y defensa, educación y salud (369.000) y de actividades financieras y de seguros (239.000).

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Por el contrario, se destruyeron puestos de trabajo en la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca tras aligerar plantillas por 242.000 personas y en la industria por otros 166.000 trabajadores.

El índice de desocupación masculino fue del 7,1%, mientras que para las mujeres fue del 11%, lo que arrojó una brecha de género de 3,9 puntos.

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Además, la tasa de ocupación (TO) creció en ocho décimas al pasar del 58,5% de marzo de 2025 al 59,3% en 2026. A su vez, la tasa global de participación (TGP) repuntó tres décimas al 65% y la proporción de población ocupada de manera informal cayó en 2,1 puntos, hasta el 55,6%.

Las ciudades que registraron un mayor paro fueron Quibdó (26%), Riohacha (14,7%) y Cartagena (13,8%), las tres con variaciones estadísticamente significativas. Después, las tasas más bajas se dieron en Villavicencio (8%), Bucaramanga (8,4%) y Manizales (8,5%).

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