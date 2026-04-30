La Bolsa de Londres sube un 1,62 % impulsada por las compañías de suministro de agua

Londres, 30 abr (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 1,62 % en una jornada alcista para las compañías de suministro de agua, en la que el Banco de Inglaterra mantuvo además los tipos de interés en el 3,75 %.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 165,71 puntos, hasta 10.378,82 unidades, mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas, avanzó un 1,19 %, hasta 22.465,15 enteros.

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La principal ganadora de la jornada fue la empresa de aguas United Utilities, que abastece al noroeste de Inglaterra, que se revalorizó un 11,5 % tras revelar planes de inversión para mejorar sus infraestructuras.

Severn Trent, que suministra al centro de esa región y también a Gales, subió por su parte un 7,29 %, mientras que la gasística Centrica ganó un 4,02 %.

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En la tabla de pérdidas destacó la cadena de hostelería Whitbread, que bajó un 6,33 % tras anunciar una reestructuración del negocio que implicará la venta de activos y supresión de empleos.

También retrocedieron la firma de mercadotecnia DCC, que perdió un 5,78 %, y el grupo de ingeniería Weir, cuyos títulos cayeron un 3,98 %. EFE

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