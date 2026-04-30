'El Turronero' responde a Carmen Lomana y zanja la polémica de su 'veto' por Bertín Osborne en la Feria de Abril

La fiesta que José Luis López 'El Turronero' celebró hace justo una semana en su caseta privada de la Feria de Abril fue una de las más multitudinarias que se recuerdan. Entre los asistentes, incontables rostros conocidos como Bertín Osborne; María del Monte e Inmaculada Casal; Francisco Rivera y Lourdes Montes; Paz Padilla; José Mercé; Gloria Camila, José Ortega Cano y Rocío Flores; Pepín Liria y su nueva novia, Drágana Balde... pero una ausencia muy destacada, la de Carmen Lomana.

Ha sido la socialité la que ha revelado en el programa de Cristina López Schlichting en COPE que si no acudió fue por un sencillo motivo: no estaba invitada. Y la razón, como ha apuntado, estaría detrás del enfado que Bertín -íntimo del empresario de Ubrique- tiene con ella desde que criticó duramente su actitud ante la paternidad del hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, ya que aunque siempre han sido amigos, no dudó en decir lo que pensaba de que el presentador dijese claramente que no quería volver a ser padre.

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"Como no me puede ni ver, seguro que le ha dicho que no me invite" comentaba Carmen sin rastro de rencor hacia 'El Turronero', al que aprovechaba para mandar "un saludo muy cariñoso porque es un hombre excepcional".

Un asunto sobre el que ha vuelto a pronunciarse este miércoles en 'Y ahora Sonsoles': "No me gustaron sus declaraciones porque estaba segura de que el hijo era suyo, dije que tenía que haberlo tratado con más sensibilidad y a él no le sentó bien. Nos vimos en la comunión de la nieta del Turronero y me dijo que no quería tener nada que ver conmigo. Le fui a saludar y me largó", ha desvelado.

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En declaraciones exclusivas a Europa Press, 'El Turronero' ha respondido a Lomana, ha aclarado por qué no la invitó a su fiesta y, con la diplomacia que le caracteriza, ha zanjado la polémica. "Es la Feria, tengo una caseta y caben los que caben, y al año que viene seguro que la invito. No hay problema ninguno, es amiga mía y seguro que estará invitada" ha asegurado, dejando claro que su 'enemistad' con Bertín no ha tenido nada que ver: "La relación con Bertín, sea la que sea, en la Feria somos todos amigos, y la Feria de Sevilla es única, y ahí todos los que van, sobre todo a mi caseta y a las demás casetas, me imagino, somos todos amigos, y eso es lo bonito de la Feria de Sevilla, que hacemos unión. Hacemos piñas entre los amigos".

Hablando del cantante de rancheras, el empresario ha revelado que tras saldar su deuda de un millón de euros con Hacienda "está el tío contento, feliz, y ha llegado el momento que disfrute también el hombre y que no tenga tanta pena y tantos problemas como tenía, lo ha solucionado y estamos todos felices".

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Además, ha confirmado que Bertín ha podido ver al niño que tiene con Gabriela Guillén durante la Feria y, como se ha dicho, incluso se bañaron juntos en la piscina de su finca de Sevilla: "Pues sí, yo creo que sí. Ha estado con su hijo y creo que lleva su vida familiar estupendamente con sus exparejas y con sus hijos y con todo el mundo y con sus negocios. Le va bastante bien ahora".