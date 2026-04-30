El Costurero de la Reina será la oficina del Comisariado del centenario de la Exposición del 29. Patrimonio había solicitado conocer el uso de todos los edificios vinculados de un modo u otro con dicha muestra iberoamericana, que se celebró en 1929, y que son de titularidad municipal.

Uno de esos edificios es el Costurero de la Reina, el primero neomudéjar de la ciudad, levantado en 1893 y que se encuentra en pleno corazón de lo que fue la Exposición Iberoamericana. En este sentido, en la Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta de la renuncia formal presentada por Turismo a su concesión demanial, por lo que pasará a ser la Oficina del Comisariado del 29.

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En estas dependencias desarrollará su labor el Comisario de Sevilla 2029, Julio Cuesta. Se trata de un espacio estratégico, "ya que se encuentra rodeado por espacios y pabellones que fueron protagonistas en la Exposición del 29".

EMVISESA: DERECHO A TANTEO Y RETRACTO VPO

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Otro punto acordado por la Junta de Gobierno ha sido facultar a la empresa pública de la vivienda (Emvisesa) para que pueda ejercer, en nombre del Ayuntamiento, el derecho de tanteo y retracto en operaciones de venta de viviendas protegidas.

Este acuerdo se apoya en las facultades municipales comprendidas en la nueva redacción del artículo 28 del Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la comunidad Autónoma de Andalucía, introducida por el apartado dos de la disposición final tercera de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía.

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El citado precepto impone a los titulares de viviendas protegidas la obligación de comunicar al Ayuntamiento del municipio donde las mismas se ubican "su intención de transmitirla, su identificación, las características y ubicación del inmueble, así como el precio de la transmisión".

El referido Ayuntamiento, en el plazo de diez días desde la recepción de la mencionada notificación, deberá comunicar a la Delegación territorial competente en materia de vivienda su intención de ejercer el derecho de tanteo, en su caso.

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MERCADOS DE ABASTOS Y MERCADILLOS AMBULANTES

La Junta de Gobierno ha aprobado, además, el gasto, los pliegos y los anexos del nuevo contrato de mantenimiento y conservación de los mercados de abastos municipales y de los mercadillos de comercio ambulante para los años 2027 y 2028.

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"No estamos todavía ante una adjudicación, sino ante el paso administrativo necesario para licitar este nuevo contrato y garantizar la continuidad de un servicio que este Gobierno municipal puso en marcha por primera vez hace tres años y cuya prórroga finaliza ahora", ha explicado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno.

El contrato en cuestión está valorado en 140.360 euros y permite disponer de una herramienta estable para atender averías, incidencias y necesidades de mantenimiento en mercados y mercadillos.

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PARQUES Y JARDINES

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la prórroga, por dos años, del contrato de servicios de gestión de los residuos generados en las zonas verdes y en las labores de poda del arbolado que conserva directamente el Servicio de Parques y Jardines.

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Este contrato permite dar continuidad al servicio encargado de retirar y gestionar adecuadamente los restos vegetales derivados de los trabajos municipales en parques, jardines y arbolado urbano.

La prórroga tendrá vigencia desde el 27 de abril de este año hasta el 26 de abril de 2028 y cuenta con un importe total de 160.033 euros, IVA incluido. La empresa adjudicataria es Utre Multigestión, SL.

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