Adolfo Domínguez eleva ventas un 2% y dispara un 81% el beneficio neto en último año fiscal

Adolfo Domínguez cerró el ejercicio 2025/26 (que abarca de marzo de 2025 a febrero de 2026) con una cifra de ventas de 139 millones de euros, lo que supone un aumento del 2% respecto al ejercicio anterior. La compañía encadena así su cuarto ejercicio consecutivo en positivo, con un beneficio neto consolidado de 1,64 millones de euros, un 81% más que un año antes.

El foco en la rentabilidad permitió alcanzar un margen bruto de 82 millones de euros, equivalente al 59% de las ventas y el nivel más alto de los últimos 14 años, tres puntos porcentuales por encima del registrado en el ejercicio previo.

PUBLICIDAD

Este avance se apoya en una buena respuesta de los clientes en las colecciones de hombre, mujer y complementos, así como en el reposicionamiento de la red de tiendas, según la compañía.

En términos operativos, la estrategia de la firma en el segmento 'premium' se tradujo en un resultado operativo (Ebitda) de 21 millones de euros, un 24% superior al del ejercicio anterior. La generación de caja y la mejora de la eficiencia sustentan esta evolución, reforzando el perfil de rentabilidad del grupo.

PUBLICIDAD

La empresa cerró el ejercicio con 379 puntos de venta en 54 países y con el 43% de su facturación generada fuera de España, dos puntos más que el año previo, tras abrir 13 nuevas tiendas en mercados como Argentina, México, Turquía o República Dominicana. Las ventas comparables globales crecieron un 3,5% y el comercio electrónico avanzó un 6,2%, hasta representar el 15% de la facturación total.

La base de clientes jóvenes siguió creciendo, con un mayor peso del segmento de 25 a 34 años, mientras la Fundación Adolfo Domínguez puso en marcha la Cátedra I+AD junto a la Universitat Politècnica de Catalunya para impulsar la innovación e investigación.

PUBLICIDAD

La plantilla media se situó en 996 profesionales, de los que un 74% trabajan en España, y la presencia femenina alcanza el 62,5% en la alta dirección y el 43% en el consejo de administración.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

PUBLICIDAD