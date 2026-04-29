Rusia justifica ausencia de armamento en desfile del 9 de mayo por el terrorismo ucraniano

Moscú, 29 abr (EFE).- El Kremlin justificó hoy la ausencia de armamento en el desfile militar del 9 de mayo, por primera vez en casi 20 años, debido a la intensificación del "terrorismo ucraniano".

"En el marco de la amenaza terrorista, por supuesto, se toman toda clase de medidas para minimizar los riesgos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Subrayó que "el régimen de Kiev, que cada día pierde terreno en el campo de batalla, ahora se ha involucrado de lleno en la actividad terrorista".

Ésta es la primera vez desde 2007 que la conocida como Parada de la Victoria tendrá lugar sin la presencia de tanques, piezas de artillería y misiles.

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"De todas formas, habrá parada, aunque en un formato reducido (...) No olvidemos que, sea como sea, el pasado año fue una aniversario redondo", dijo, en alusión a que en 2025 se cumplieron 80 años de la derrota de las tropas hitlerianas ante el Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el martes, cerca de la medianoche, sobre su decisión y esgrimió como argumento "la situación operativa actual".

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La nota castrense subrayó que por el adoquinado de la plaza Roja sí marcharán militares y alumnos de escuelas castrenses y también habrá una parada aérea.

La prensa independiente opina que el motivo real de la decisión es el desarrollo de misiles de largo alcance por parte de Ucrania y al hecho de que los drones enemigos llegan a objetivos situados a más de mil kilómetros de distancia.

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Los blogueros militares han sugerido en las últimas semanas que Moscú se planteó incluso suspender el acto, aunque admitieron que dicha decisión sería un duro revés para la imagen del Kremlin.

La parada militar se celebra anualmente en el Día de la Victoria, la fiesta más importante para los rusos, desde 1995, cuatro años después de la caída de la Unión Soviética.EFE

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