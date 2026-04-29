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Níger "neutraliza" a trece "terroristas y cómplices" en varias operaciones de seguridad

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Las autoridades de Níger han anunciado la "neutralización" de trece "terroristas y cómplices" en varias operaciones de seguridad llevadas a cabo durante la última semana, sin pronunciarse sobre el grupo al que pertenecerían los sospechosos.

"Durante el período comprendido entre el 20 y el 26 de abril de 2026, las Fuerzas de Defensa y Seguridad mantuvieron una presión operativa constante en todo el territorio nacional", ha dicho el Centro Integrado de Coordinación de Operaciones (CICO) en su último informe.

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Así, ha indicado que estas operaciones permitieron, además de "neutralizar" a estos sospechoso, detener a varias personas e "incautar material bélico enemigo y cantidades significativas de bienes prohibidos", sin más detalles, tal y como ha recogido la agencia estatal nigerina de noticias, ANP.

Níger hace frente desde hace años a ataques de las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, principalmente en el oeste del país --cerca de las fronteras con Burkina Faso y Malí--, así como de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en la región de Diffa, situada en la cuenca del lago Chad.

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