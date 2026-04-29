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La devolución de aranceles quintuplica el beneficio de Ford en el primer trimestre de 2026

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Washington, 29 abr (EFE).- Ford ganó 2.548 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, frente a los 471 millones del mismo periodo del año anterior, un 441 % de incremento, gracias a la devolución de parte de los aranceles cobrados por el Gobierno estadounidense y a los precios más altos de los vehículos.

La devolución de parte de los aranceles cobrados por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de anularlos, supuso 1.300 millones de dólares de ingresos.

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La compañía informó este miércoles en un comunicado que sus ingresos totales ascendieron a 43.253 millones de dólares entre enero y marzo, un aumento del 6,4 %, mientras que el resultado antes de impuestos ascendió a 2.912 millones, un 369 % más que en el mismo periodo de 2025.

El resultado operativo (EBIT) ajustado se situó en 3.488 millones de dólares, un aumento del 242 %.

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El beneficio por acción diluido alcanzó los 0,63 dólares, frente a los 0,12 dólares del mismo periodo del ejercicio anterior, en línea con la mejora de los resultados operativos.

A la vista de estos resultados, Ford anunció que eleva su previsión de beneficio operativo ajustado para el conjunto de 2026 desde 8.000-10.000 millones de dólares hasta una horquilla de entre 8.500 y 10.500 millones de dólares.

"Nuestros sólidos resultados del primer trimestre y la mejora de nuestras previsiones para el conjunto del año reflejan el impulso del plan Ford+", declaró el presidente y consejero delegado, Jim Farley.

La unidad Ford Blue, que produce vehículos con motores de combustión, vendió 584.000 unidades e ingresó 23.900 millones de dólares, un 14 % de incremento, con un EBIT de 1.942 millones de dólares.

Ford Model e, que produce vehículos eléctricos, vendió 34.000 unidades y perdió 777 millones de dólares tras ingresar 1.200 millones de dólares.

Ford Pro, que vende vehículos comerciales y servicios a empresas, vendió 316.000 unidades y tuvo un EBIT de 1.685 millones de dólares tras ingresar 14.700 millones de dólares.

La directora financiera de Ford, Sherry House, dijo que "el camino hacia unos márgenes más elevados está claro, y el primer trimestre demuestra esos pilares en acción".

"Junto con el incremento de los ingresos recurrentes procedentes del software y los servicios físicos, y con medidas decisivas para mejorar el rendimiento de nuestros vehículos eléctricos, estamos impulsando un negocio fundamentalmente más rentable, asignando el capital con extrema disciplina, protegiendo nuestro balance y posicionando a Ford para generar rendimientos superiores de forma constante", añadió.

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